أزمة على المحك.. كيف رأى دول الغرب تمرد "فاجنر" على روسيا؟

يتابع العالم الغربي عن كثب تطورات إعلان قائد مجموعة "فاجنر" الروسية يفجيني بريجوجين، سيطرته على مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، ويشكل مركزاً أساسياً للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطرته على مواقع عسكرية من ضمنها المطار، وسط تواعدت من الرئيس الروسي ، رداً على التمرد.

بوتين: وحدة الشعب لها دور حاسم في التصدي للتمرد

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها اليوم، خلال مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرد، إن التحرك السريع ووحدة الشعب كان لهما دور حاسم في التصدي للتمرد، مؤكداً أن الجيش أوقف حرباً أهلية وتحرك بشكل جماعي لإنهاء التمرد.

ومن جانبه، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نحن لا نؤيد" هذه التحليلات معتبرا إياها "نقاشات لا طائل منها ولا تمت إلى الواقع بصلة".

الولايات المتحدة: لم نر بعد الفصل الأخير من القصة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن تمرد قائد مجموعة فاجنر، الذي تم إحباطه، يكشف وجود "تصدّعات حقيقية" على مستوى سلطة الرئيس الروسي بوتين، مضيفاً هذا التمرد “شكل تحديا مباشرا لسلطة بوتين وقد يستمر لشهور”.

وأضاف: "من المبكر الحديث عن مستقبل عناصر فاغنر.. لم نر بعد الفصل الأخير من القصة"، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يحاول التواصل مع بوتين.

الصين: ما حدث شأن داخلي

وأكدت الصين دعمها الكامل لصديقتها الروسية، موضحة أن ماحدث في تعتبر أن المسألة "شأن داخلي" روسي، وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن الصين بصفتها "جارة صديقة وشريكة في حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل، تدعم روسيا في حماية الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار".

زيلينسكي: روسيا استخدمت الدعاية لإخفاء ضعفها

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "ضعف روسيا واضح" في خضم تمرد قوات "فاجنر" العسكرية، قائلاً:"من يختار طريق الشر يدمر نفسه.. يرسل طوابير من الجنود لتدمير حياة بلد آخر.. ولا يمكنه منعهم من الفرار والخيانة".

وأضاف: "لفترة طويلة، استخدمت روسيا الدعاية لإخفاء ضعفها وغباء حكومتها. والآن هناك الكثير من الفوضى لدرجة أنه لا يمكن لأي كذبة أن تخفيها".

رئيس بيلاروسيا: إذا انهارت روسيا فسنبقى تحت الأنقاض

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه إذا انهارت روسيا فسنبقى تحت الأنقاض وسنهلك جميعًا، مؤكداً : "الغرب يحاول تضليلنا بشأن خططهم ونواياهم الحقيقية".

وأوضح لوكاشينو في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الرسمية خلال اجتماع مع قوات الأمن: "تجاهلنا المشكلة واعتبرنا أنها ستختفي من تلقاء ذاتها لكن الأمر لم يحصل.. لا أبطال في هذه الحالة".

وقال : "التهديد بنشوب صراع عالمي جديد لم يكن قريبًا من أي وقت مضى كما هو عليه اليوم"، مضيفا: "إنهم يحاولون مرة أخرى نسف بلدنا ومنطقتنا بأكملها لإرباك الناس".

روما: روسيا تعاني من عواقب داخلية بعد غزوها لأوكرانيا

وقالت جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، إن تمرد يفغيني بريغوجين "يظهر أن غزو روسيا لأوكرانيا" جاء بنتائج عكسية على الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنها تراقب عن كثب تطور الأحداث في روسيا والذي يظهر كيف أن العدوان على أوكرانيا يتسبب في زعزعة الاستقرار داخل روسيا الاتحادية".

بريطانيا: ما يحدث أكبر تحد للدولة الروسية

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن ما يحدث في روسيا، يمثل أكبر تحد للدولة الروسية في العصر الحديث، مضيفة أن "ولاء القوات الروسية خاصة الحرس الوطني هو ما سيحسم شكل الصراع".

من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني، جميع الأطراف في روسيا إلى التصرف بمسؤولية وحماية المدنيين.

التشيك تحذر من السفر لـ موسكو

كما حذر يان ليبافسكي وزير الخارجية التشيكي، من السفر إلي روسيا، مؤكداً أن بلاده تراقب عن كثب الموقف في موسكو، مضيفاً "فيما يتعلق بالغزو العسكري الجاري في أوكرانيا والتهديد المحتمل بتدهور الوضع الأمني في البلاد، وخصوصا بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لا يزال تحذيرنا الشديد من السفر إلى روسيا الاتحادية ساريا".