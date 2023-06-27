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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نجاح تصعيد حجاج السياحة إلى عرفات.. واستعدادات قصوى لنفرتهم إلى مزدلفة

يؤدي حجاج بيت الله الحرام حاليًا الركن الأعظم للحج بالوقوف بصعيد عرفات، وسط أجواء إيمانية وروحانية رائعة.

واكتمل وصول الحجيج إلى صعيد عرفات مع الساعات الأولي من صباح اليوم، وقد جاء يوم عرفة وسط أجواء شديدة الحرارة وزحام في شوارع عرفات، وبذلت السلطات السعودية جهودًا كبيرة للتسهيل على الحجاج وتنظيم عمليات تصعيد الحجيج، كما نشرت مبردات المياه وخراطيم لرش المياه بشوارع عرفات للتخفيف من حرارة الجو.

وعلى صعيد الحج السياحي، فقد استمرت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في استنفار عام منذ أمس الإثنين بين لجانها المختلفة، وقامت البعثة ولجانها بمتابعة عمليات تصعيد حجاج شركات السياحة منذ عصر أمس إلى صعيد عرفات مباشرة، وشكلت رئيس البعثة غرفة عمليات مركزية من قيادات وأعضاء البعثة لتقوم بالمتابعة على مدار الساعة مع كل لجان البعثة التي انتشرت طوال أمس بين مخيمات الحجاج بصعيد عرفات، وتستعد تلك اللجان للانتقال إلى مشعري مزدلفة ومنى مع آخر ضوء من يوم عرفة.

وأكدت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، أن البعثة شكلت 12 لجنة فرعية تم توزيعها بين مخيمات حجاج السياحة البالغ عددها 16 ألفًا و100 حاج، موضحة أن تلك اللجان ضمت مفتشين ذوي خبرة للتدخل لحل أي مشكلات بجميع مستويات الحج السياحي الثلاث (5 نجوم أو بالرحلات الاقتصادية والبري).

وأوضحت أن تلك اللجان تقدم تقارير على مدار الساعة منذ بدء تصعيد الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم للحج.

اللجنة العليا للحج والعمرة الحجيج الحجاج وزارة الحج حجاج السياحة

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