إصابة شرطيين في انقلاب «ميكروباص» بطريق الفيوم

أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم بينهم شرطيين، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم.



وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص نطاق مدينة السادس من أكتوبر إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.



أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة إبراهيم نادي، 42 سنة، وزميله علي حمدي، 38 سنة، وثالث يدعى سيد رجب، 36 سنة ، تم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.