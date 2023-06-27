ضبط 34 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل مصنع في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ،شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين، حملة تموينية على المنشآت التجارية والمصانع أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد صاح مصنع خلط وتعبئة أسمدة زراعية بالمنطقة الصناعية لإدارة نشاط بدون ترخيص وحيازته (٣٤) طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.