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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل حلقتي ريهام عبد الحكيم ومي فاروق مع أنغام في العيد

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم ومي فاروق مع أنغام في العيد

يقدم برنامج النجمة أنغام في موسمه الجديد على قناة “dmc” حلقات مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويستضيف البرنامج النجمة ريهام عبدالحكيم يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يستضيف البرنامج النجمة مي فاروق يوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى.

وتتحدث ضيفتا البرنامج خلال الحلقتين عن علاقتهن بالموسيقار الكبير عمار الشريعي وكيف كان داعمًا لهن وكيف  كان له الأثر الأكبر.

كما يتحدثن عن صداقتهن بأنغام وكيف كانت أول الحاضرين في حفلاتهن في دار الأوبرا المصرية، كما يكشفن عن سبب عدم استمرارهن في مجال التمثيل. 

وتقدم ريهام عبدالحكيم ومي فاروق مجموعة من أجمل ما غنت وردة والموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، فيما شاركن  أنغام في واحدة من أجمل أغاني نجاة.


https://fb.watch/lqqFBtMlV3/?mibextid=qC1gEa

 

 

ريهام عبد الحكيم مي فاروق أنغام العيد DMC

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