المطران عطا الله حنا: " فلسطين هي قضية الاحرار في كل مكان "

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن فلسطين هي قضية الأحرار في كل مكان وهي قضيتنا كفلسطينيين بالدرجة الأولى ولكنها أيضا قضية الأحرار من أبناء أمتنا العربية.

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، كما أنها قضية الأحرار من كافة شعوب الأرض وفي مشارق الأرض ومغاربها، فكل إنسان عنده قيم إنسانية أو أخلاقية يرى نفسه إلى جانب شعبنا والذي قضيته هي أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث، ولذلك فإننا نلحظ اتساعا في رقعة أصدقاء شعبنا في مشارق الأرض ومغاربها.

وأضاف المطران عطا الله حنا، عندما زرت ترمسعيا شاهدت هناك وفدا من شخصيات يهودية حقوقية وقال لي أحدهم بأننا ننتمي إلى الديانة اليهودية ولكننا نرفض الصهيونية وعنصريتها ونرفض الاحتلال وممارساته.

و واستكمل الجرائم المروعة التي ترتكب بحق شعبنا والتي يشاهدها العالم، تجعل هؤلاء يدركون أكثر فأكثر ويوما بعد يوم أن هنالك ظلما تاريخيا حل بشعبنا ويجب أن يزول هذا الظلم، نتمنى أن تصل رسالة فلسطين إلى كل مكان وعندما تصل الصورة الحقيقية لما يحدث عندنا إلى كل مكان فهي كفيلة أن تغيرا وأن تؤثر على الرأي العام العالمي.