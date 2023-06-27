وزير الرياضة يكرم الفائزين بمسابقة "حقك تمارسي رياضة"

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شباب وشابات مسابقة "حقك تمارسي رياضة" والتى نظمتها الوزارة من خلال وحدة الشمول الرقمي بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال.

وخلال اللقاء استمع وزير الشباب لشرح من الفائزين لطبيعة المسابقة وكيفية حصدهم وفوزهم بالمراكز الأولى للمسابقة.

وأشار صبحي إلى سعي وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز سبل الاستهداف الشبابي وتقديم الخدمات في مختلف مجالات الشمول الرقمي بشكل خاص والمجالات المختلفة بشكل عام وذلك في ضوء المسؤولية المجتمعية لتأهيل وتطوير الشباب والنشء في مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع أعرب مسؤول وحدة الشمول الرقمي سعد نديم عن خالص شكره وتقديره للاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل لكل الشباب وذلك لتحقيق رؤية الوزاره في دعم الأفكار والمشروعات الشبابية، مضيفا أن وحدة الشمول الرقمي استطاعت تنفيذ عدد من المشروعات يبلغ عددها ١٤ مشروع في مجالات الشمول الرقمي بمختلف أنواعها دون تحمل الوزارة لأي أعباء مالية بل تم الاعتماد على الإدارة الاقتصادية من خلال جذب عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والرعاة.

وأشادت انجي سليمان مديرة الشراكات الاستراتيچية والتأثير المجتمعي بهيئة بلان انتر ناشيونال ايچيبت بالجهود التي تقوم بها وزارة الشباب و الرياضة برئاسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وفي دعم حقوق الفتيات و المرأة و بما في ذلك تخصيص يوم ال ٢٦ من مارس ليكون يوم الرياضة للمرأة المصرية والذي تم الاحتفال به للعام الثالث علي التوالي منذ عام ٢.٢١.

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