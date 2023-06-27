محافظ كفر الشيخ يحذر من التعدي على الأراضي الزراعية خلال عيد الأضحى

حذر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى، مؤكداً أنه وجه كل الجهات المختصة، باليقظة، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، لمنع التعديات فى المهد، محمل رؤساء المدن والوحدات القروية ورؤساء الجمعيات الزراعية، عن أي تعديات، لا تقابل بمنعها وإزالتها في المهد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، نائبا عن مدير أمن كفر الشيخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات المعنية، والمسئولين بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه شكل غرف عمليات بالمحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تم في عضويتها، ممثل من حماية الأراضي بمديرية الزراعة، لمتابعة حالات التعدي، وموافاة بتقرير يومي، موجها بتكثيف حملات المتابعة من قبل المتابعة بالمحافظة والوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكامية، ومديرية الزراعة، للتصدى لأى حالات تعدي على الأراضي الزراعي بالبناء خلال فترة العيد.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022، وتفعيل دور اللجان القاعدية وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والعمد والمشايخ بالوحدات القروية، واتخاذ اللازم قانونا تجاه المتقاعسين والمقصرين في منه التعدي في حينه، كما وجه بتنفيذ إزالات فورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المتعدين مع التأكيد على تنفيذ إزالات فعلية وليست جزئية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2019، والخاص بالتعديات على أراضي أملاك الدولة، وتطبيق القانون رقم 164 لعام 2022، الخاص بالتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية مع الاسترشاد بالمحضر المرفق، والموزع على المسئولين، وتطبيق ما جاء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتحرير محاضر بناء بدون ترخيص للمتعدين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بالتنسيق مع مصانع الطوب، بعدم خروج الطوب من المصانع إلا بموجب تصريح من الوحدات المحلية أو هيئة المجتمعات العمرانية، واستمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية خلال فترة العيد.