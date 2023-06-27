ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بعيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين

دير الأنبا شنودة
دير الأنبا شنودة

تتأهب  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  في 14 يوليو 2023؛ بعيد نياحة القديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين.

ويقيم دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، بسوهاج والذي يرأسه الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير احتفالات الأنبا شنودة رئيس المتوحدين

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الرسل 2023، إذ يحل عيد الرسل في 12 يوليو 2023، وذلك بعد صوم دام لمدة 37 يومًا.

 - مؤسس الحضارة القبطية 

ويعد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين مؤسس الحضارة القبطية  وهو يُعتبر أهم شخصية --تمثل رهبنة الشركة في مصر بعد القديس باخوميوس بل أعظم شخصية مصرية في العصر القبطي بأسره. 

 لقد شجع بعض رهبانه علي الانسحاب إلي البرية بعد سنوات قليلة من ممارستهم حياة الشركة، دون قطع علاقتهم بالدير تمامًا. 

بينما رأي القديس باخوميوس في "الشركة" ذُروة السموّ الرهباني، أما القديس شنودة فيراها مرحلة انتقالية تُعد النفوس الناضجة لحياة المتوحدين الأكثر نسكًا. كان رئيسًا للدير الأبيض في أدريبه في صحراء طيبة، لأكثر من 56 عامًا  قاد حوالي 2200 راهبًا و1800 راهبة، و رافق القديس الأنبا شنودة القديس كيرلس الكبير في مجمع أفسس المسكوني. 

ويقع دير الأنبا شنودة بمنطقة جبل أدريبة بالحاجر الغربي لمدينة سوهاج ترجع تسميته بالدير الأبيض إلى كونه مبنياً بالحجر الجيري الأبيض،  كما يذكر إنه قد حدث خراب في القرن الخامس الميلادي ، كذلك زلزال فى القرن الثالث عشر الميلادي، ثم الخراب الذي حدث نتيجة الحرب بين الفرنسيين والمماليك كل هذا أدى إلى تحطيم واندثار العديد من أجزائه وتغيير معالمه ولم يتبق سوى كنيسة الدير المحاطة الآن فى جوانبها الشمالي والغربي والجنوبي بكمية كبيرة من أنقاض المباني.

أما كنيسة الدير هي عبارة عن بناء حيرى مستطيل يُطلق عليها بطريق الخطأ اسم الدير، وهى ليس إلا كنيسة بالدير وملحقة بها صالة مستطيلة فى الناحية الجنوبية، أما الدير وأماكن إقامة الرهبان والمطابخ والأفران والمخازن ومصانع الزيوت وعدد كبير من المباني تحيط أنقاضها بالدير .

احتفالات الكنيسة احتفال الكنيسة القبطية الارثوذكسية احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أرثوذكسي الانبا شنودة رئيس المتوحدين الانس الأنبا اولوجيوس الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير

الأكثر قراءة

"كولر" يطلب تسويق 17 لاعبًا من الأهلى خلال الانتقالات الصيفية

"التعليم" تنبه طلاب الثانوية العامة: لا تنسوا.. الامتحانات مستمرة فى العيد

«دموع في ليلة العيد».. «الدستور» ترصد كواليس انهيار عقار الإسكندرية

«خذت حقي بذراعي».. شاب يقيد زميله ويذبحه بسبب الدين في بدر

"أبويا مدمن وأمى سيئة السمعة".. طفل يبلغ الشرطة عن أسرته فى أكتوبر

خالفت القانون.. اعترافات المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟