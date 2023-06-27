الكنيسة الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بعيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 14 يوليو 2023؛ بعيد نياحة القديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين.

ويقيم دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، بسوهاج والذي يرأسه الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير احتفالات الأنبا شنودة رئيس المتوحدين

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الرسل 2023، إذ يحل عيد الرسل في 12 يوليو 2023، وذلك بعد صوم دام لمدة 37 يومًا.

- مؤسس الحضارة القبطية

ويعد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين مؤسس الحضارة القبطية وهو يُعتبر أهم شخصية --تمثل رهبنة الشركة في مصر بعد القديس باخوميوس بل أعظم شخصية مصرية في العصر القبطي بأسره.

لقد شجع بعض رهبانه علي الانسحاب إلي البرية بعد سنوات قليلة من ممارستهم حياة الشركة، دون قطع علاقتهم بالدير تمامًا.

بينما رأي القديس باخوميوس في "الشركة" ذُروة السموّ الرهباني، أما القديس شنودة فيراها مرحلة انتقالية تُعد النفوس الناضجة لحياة المتوحدين الأكثر نسكًا. كان رئيسًا للدير الأبيض في أدريبه في صحراء طيبة، لأكثر من 56 عامًا قاد حوالي 2200 راهبًا و1800 راهبة، و رافق القديس الأنبا شنودة القديس كيرلس الكبير في مجمع أفسس المسكوني.

ويقع دير الأنبا شنودة بمنطقة جبل أدريبة بالحاجر الغربي لمدينة سوهاج ترجع تسميته بالدير الأبيض إلى كونه مبنياً بالحجر الجيري الأبيض، كما يذكر إنه قد حدث خراب في القرن الخامس الميلادي ، كذلك زلزال فى القرن الثالث عشر الميلادي، ثم الخراب الذي حدث نتيجة الحرب بين الفرنسيين والمماليك كل هذا أدى إلى تحطيم واندثار العديد من أجزائه وتغيير معالمه ولم يتبق سوى كنيسة الدير المحاطة الآن فى جوانبها الشمالي والغربي والجنوبي بكمية كبيرة من أنقاض المباني.

أما كنيسة الدير هي عبارة عن بناء حيرى مستطيل يُطلق عليها بطريق الخطأ اسم الدير، وهى ليس إلا كنيسة بالدير وملحقة بها صالة مستطيلة فى الناحية الجنوبية، أما الدير وأماكن إقامة الرهبان والمطابخ والأفران والمخازن ومصانع الزيوت وعدد كبير من المباني تحيط أنقاضها بالدير .