تشريح جثة شخص قتل على يد آخر خلال مشاجرة بالمرج

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة شخص قُتل على يد آخر بطلق ناري خلال مشاجرة في المرج، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الوفاة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المرج بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله سيدتين و3 أشخاص، مصابين برش خرطوش وأحدهم متوقي نتيجة إصابته بجرح نافذ بالجسم، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، إثر إدعاء مشاجرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 3 أشخاص آخرين، مقيمون بدائرة القسم؛ بسبب خلافات بينهم، تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي عليهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وفرد خرطوش مما نتج عنه إصابتهم المنوه عنها، والتي أودت بحياة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم السلاح الناري المستخدم في الواقعة كما أقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بإحدى المناطق بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.