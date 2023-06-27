«خذت حقي بذراعي».. شاب يقيد زميله ويذبحه بسبب الدين في بدر

«ضحك عليا ومش راضي يرجعلي فلوسي قبل العيد».. بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل صديقه ذبحًا بسلاح أبيض في منطقة بدر.

- خلافات مالية السبب

خلافات مالية كان سبب في إنهاء حياة شاب لصديقه بسبب الدين الذي لا يرد من الضحية، فوجد المتهم أن حقه لابد أن يأتي بالعنف وغاب عن عقله أن نهايته السجن، فطعنه وذبحه بـ«مطواة» لينهي حياته في الحال.

- معاينة تصويرية

وأمام النيابة العامة وفي مسرح الجريمة مثل المتهم الجريمة وطريقة قتله لصديق عمره، وذبحه بسلاح أبيض عقب تقييده ولم يهن عليه ضعفه، وقال «حقي واخذته بدراعي نصب عليا ودوخني وراه، ومش راضي يرجعلي فلوسي قبل العيد».

وتلقى قسم شرطة بدر بلاغا من إحدى المستشفيات، يفيد باستقبال أحد الأشخاص مصاب بجرح نافذ في الرقبة "توفى أثناء إسعافه" إثر ادعاء مشاجرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" حال تواجده بدائرة القسم قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام سلاح أبيض -مطواة-، تم ضبطها" بسبب خلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.