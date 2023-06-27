ميلان يقترب من ضم لوكا روميرو موهبة لاتسيو

يقترب نادي ميلان الإيطالي من حسم صفقة مميزة من صفوف لاتسيو، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ميلان يقترب من ضم موهبة لاتسيو المُلقب بـ"ميسي الجديد"

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، نقلًا عن الصحفي الإيطالي دانيلي لونجو، فإن نادي ميلان يرغب في التعاقد مع لوكا روميرو، نجم منتخب الأرجنتين للشباب ولاعب لاتسيو، في الصيف الحالي.

وأفاد الموقع الإيطالي، أن لوكا روميرو بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف ميلان، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع لاتسيو بنهاية الموسم المنصرم 2022-2023.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن إدارة لاتسيو لم ترغب في تجديد عقد لوكا روميرو، بتوصية من مدربه ساري.

لوكا روميرو

يأتي ذلك رغم تألق الشاب الأرجنتيني، صاحب الـ18 عامًا، في مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

ونجح لوكا روميرو في جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية، بعدما سجل هدفًا مميزًا في مرمى منتخب نيوزلندا، ليُشبهه البعض بأن طريقة لعبه مثل مواطنه ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين الأول والمنضم حديثًا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ونوّهت بعض التقارير الصحفية، بأن روميرو كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني في بداية مسيرته الكروية، على غرار مواطنه ليونيل ميسي، ولكن لم ينجح الأمر نظرًا لصغر سنه.

ويجيد روميرو اللعب بقدمه اليسرى، وسبق أن علّق على تسميته بـ"ميسي الجديد"، قائلًا :"لا أفضل هذا اللقب، أنا لوكا روميرو؛ لأنه لا يوجد سوى ميسي واحد".

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد قرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، والانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقدّم ميسي موسمًا مميزًا مع منتخب بلاده، حيث قاد الأرجنتين نحو التتويج بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.