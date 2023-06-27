«فتش عن المرأة».. تفاصيل مقتل ترزي بسبب لبس العيد في أوسيم

«فتش عن المرأة».. هذا ملخص واقعة مقتل ترزي على يد عامل بسبب خلافات حول العمل وطريقة تجهيز الملابس قبل العيد، وأن السبب في الواقعة هي زوجة الضحية.

وأصيبت عائلة ترزي بمأساة إثر مقتله على يد عامل بسبب خلافات العمل، عقب تدخله في مشادة كلامية مع أحد الزبائن خلال تجهيز ملابس العيد.

- اعترافات المتهم

وقال المتهم أنه لم يقصد قتله ولكنه توجه إلى الموعد المحدد لاستلام ملابس كان ذهب لتجهيزها قبل عيد الأضحى المبارك، ولكن تبين أن زوجته هي من هناك وسلمته الملابس وبمعاينتها لم تلق إعجابه، فبدأ يتحدث معها عن الخطأ الذي ارتكب مما أدى إلى نشوب مشاجرة وصل صداها إلى المجني عليه.

وتابع المتهم أنه تفاجأ بالترزي يحضر ويتدخل في المشاجرة، ويتعدى عليه بالضرب فلم يجد سوى «مقص» فأخذه وحاول الدفاع عن نفسه بتوجيه عدة طعنات نافذة للضحية سقط على آثرها على الأرض.

- أقوال شهود العيان

استمع رجال المباحث لأقوال زوجة الضحية، وأوضحت لرجال المباحث كيفية وتفاصيل مقتله، كما تم الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.



وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ترزي أنهى حياة عامل بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.