بحفلات فنية ومسابقات.. حدائق مطروح تنهي استعداداتها لاستقبال الرواد خلال عيد الأضحى

قال عماد جودة مدير إدارة الحدائق بديوان عام محافظة مطروح، لـ"الدستور، أنه تم تجهيز الحدائق العامة بالمحافظة لاستقبال أهالي مطروح والرواد من المصطافين خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح مدير إدارة الحدائق بديوان عام محافظة مطروح، انه تم التنسيق مع مديرية الثقافة لإقامة حفلات فنية يومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك تتضمن " طرب، فقرات للأطفال، التنورة، وتوزيع هدايا للأطفال "، مشيرا الي انه سيتم عقد مسابقات ترفيهيه أيضا للأطفال.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح لتنظيم يوم رياضي ترفيهي للأطفال بمركز كليوباترا الترفيهي تتضمن مسابقات " شد الحبل، الكراسي الموسيقية، التلوين والرسم، ومباراة كرة قدم استعراضية" فضلا عن توزيع الجوائز علي الفائزين وذلك ضمن فعاليات العيد احلي بمراكز الشباب.

وأوضح "جودة " أنه تم تجهيز السينما بحديقة الغزالة لافتتاحها اول أيام العيد وذلك لعرض فلمي " البعبع ، تاج " مشيرا إلي أنه تم تزيين وتجميل ودهان الحديقة وكذا رسم لوحات فنية بجميع اقفاص الحيوانات موضحا انه سيتم إجراء سحب للأرقام العشوائية لتذاكر الدخول والفائز يحصل علي تذاكر ألعاب مجانية أو مشروبات " مستعدون بجميع الحدائق.

وفي سياق اخر كان قد أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، امس الإثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية و المرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، و ربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز و المديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى، و سرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري و التيسير عليهم.