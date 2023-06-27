4 يوليو.. "شارع وحارة" معرض للفنان محمد عبدالغني في قاعة الباب سليم

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، معرضا جديدا بعنوان "شارع وحارة" للفنان محمد عبد الغني، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 بقاعة الباب سليم، بمتحف الفن المصري الحديث، داخل دار الأوبرا، على أن يستمر المعرض حتى يوم 15 من الشهر ذاته.

ويأتى ذلك المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وفي سياق آخر؛ كان قد توجه الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالشكر والتقدير لقيادات القطاع المنتهية فترة شغلهم للدرجة القيادية التي كانوا عليها قانونياً وهم الأستاذة إيمان جلال مدير عام الشئون المالية، الأستاذة داليا مصطفى مدير عام مراكز الفنون، الأستاذ عمرو عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة لصيانة وترميم الأعمال الفنية، والأستاذ أشرف عبد السميع مدير عام الإدارة العامة الأستراتيجية، معبراً لهم عن تقديره لما بذلوه من جهد ووقت وأنهم كانوا دائما على قدر المسؤلية.

وفي الوقت نفسه هنأ "قانوش" القيادات الجديدة التي اختارها وكلفها بتسيير أعمال الإدارات الشاغرة وهم الفنان علي سعيد مدير عام مراكز الفنون، ا. عبير عزت مدير عام الشئون المالية، ا. أحمد الشاعر مدير عام الإدارة العامة لصيانة وترميم الأعمال الفنية، ا. طه إبراهيم صالح مدير عام الإدارة العامة الأستراتيجية.

وفي كلمته الموجزة للقيادات الجديدة حرص "قانوش" أن يؤكد لهم أنه ينتظر منهم الكثير وأن لا يعتبروا المهمة الجديدة مجرد روتين يومي وإنما سعي دائم لتقديم الأفضل، وأنها أمانة ومسؤلية لابد أن يثبتوا جدارتهم بها وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

وحسب موقع وزارة الثقافة، فإن لقطاع الفنون التشكيلية دورا في الحياة الفنية والثقافية، إذ يقوم بالدور الأساسي والأكثر أهمية تجاه الفنون التشكيلية ورعايتها، ويتمثل هذا الدور في تنظيم المعارض القومية والدولية وكذلك الإشراف على المتاحف الفنية والقومية وما تحويه من كنوز وروائع، سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أو مقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة، بالإضافة إلى اضطلاعه بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية.