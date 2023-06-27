كورن فلاك بـ 14 ألف جنيه.. أسعار الاعلاف اليوم الثلاثاء في الأسواق

واصلت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقرارها في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 13300 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي13300 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة أوكراني11200 جنيه.

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس1900 جنيه، فيما بلغ سعر إردب الذرة الشامية1850 جنيها، وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 14000جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44 % 33000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا 46 % محلي 34000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد36900 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات محلى36500جنيه أرضه، في حين سجل سعر طن صويا هاي فات 43 % مستورد 28600 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد + 36 %24000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 47100 جنيه، في حين بلغ سعر طن رده بران محلي 11400 جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين محلى 47000 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيها

وسجل طن أعلاف بادي 23000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22800 جنيه للطن.، في حين سجل طن العلف ناهى 22650 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادى نامي 22550 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض 20000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17 % 19600جنيه، وسجل سعر طن بياض 16 % 19200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % 19000 جنيه