الزراعة: فتح المجازر عقب صلاة العيد مباشرة مجانا

قال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإدارة أعلنت حالة الطوارئ بين الأطباء البيطريين وألغت الإجازات خلال أيام عيد الأضحى للتفتيش على اللحوم والذبائح ومتابعة الذبائح في المجازر والكشف عليه.

وأوضح لـ"الدستور" أن الإدارة تفتح المجازر للذبح المجاني للحد من الذبح في الشوارع والمنازل لمنع التلوث، وذلك عقب صلاة عيد الأضحى وطوال أيام التشريق حتى الانتهاء من ذبح جميع الأضاحي.

وقال إن الهيئة البيطرية توجه المواطنين باختيار الأضاحي السليمة ومنع الشراء من الباعة الجائلين والشراء من الشوادر والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة والشوادر المخصصة من المحلات للقطاع الخاص والمحلات أو الجزار الخاص من المواطنين والتأكيد على مطابقة الأضحية للشروط الشرعية للأضحية بأن يكون الخروف خالي من العيوب والطفيليات بالجسم الخارجي وسلامة الخروف من العرج أو إفرازات في الفم والأنف وأن تكون العينات لامعتان دون إفرازات أو احمرار، وكذلك فحص أسنان الخروف ليكون خالي من الإسهال.

- اختيار الأضاحي:

وأضاف محروس أن هناك شروط يجب توافرها عند شراء اللحوم الحمراء، وأن الدولة مسؤولة عن جودة اللحوم، ومنها أن يُفضِّل المواطن الشراء من المناطق الموثوق بها لضمان جودة اللحم، وبالنسبة للحوم الأبقار يجب أن تكون المادة اللحمية متداخلة مع الدهون ويكون لونها وردياً، وبالنسبة للحم الغنم يجب أن يكون اللحم متماسكاً مع الأنسجة الرفيعة، وأن يكون هناك تداخل بسيط مع الدهون البيضاء، وأن يكون لون اللحم وردياً، وأنه يجب وضع أختام واضحة على الذبيحة، وأن قوام اللحوم يجب أن يكون متماسكاً، ويجب تجنب الروائح الغريبة والكريهة في اللحم.

وأضاف أيضاً أن الأختام الكبيرة في السن يجب أن تكون مربعة ولونها أحمر، بينما الأختام الصغيرة يجب أن تكون بشكل مستدير ولونها أحمر، وأن اللحوم المستوردة والمذبوحة محلياً يجب أن تكون سداسية الحجم ولونها بنفسجي، وبالنسبة للحم الماعز يجب أن يكون مربعاً ولونه أحمر.

وأشار إلى أن مظاهر الغش في اللحوم تتمثل في عدم وجود أختام واضحة على الذبيحة، ووجود تغيُّر في الشكل الظاهري للذبيحة، ومع وجود رائحة غير مقبولة، وملمس الدهن يكون غير متماسك، وأنه يجب الامتناع عن شراء اللحوم المعروضة مكشوفة خارج محلات الجزارة أو اللحوم التي ليس عليها أختام، حيث أن هذه اللحوم تكون مذبوحة خارج المجازر وغير مطابقة للمواصفات الصحية.