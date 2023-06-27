ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. 7 آلاف سائح يصلون على متن 22 طائرة لمرسي علم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي علي مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 7 آلاف سائح علي متن 22 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة، وذلك ضمن 126 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتبين من كشوف الوصول اليوم الثلاثاء، وصول 22 رحلة بينهم 5 رحلات من دولة التشيك، و8 رحلات من بولندا، ورحلتين من إيطاليا، ورحلتين من المانيا، ورحلة من سويسرا، وأخرى من بلجيكا ورحلة من لكسمبورج، ورحلة داخلية ورحلة من هولندا .

ويشهد مطار مرسى علم ارتفاعا في معدلات الوصول بقرابة 8 رحلات، مقارنة بالأسبوع الماضي الذي استقبل فيه 118 رحلة، وفق بيان صدر في هذا الشأن.
 

وتجري السلطات المختصة داخل مطار مرسى علم الدولي، عملية تسهيل الإجراءات الوصول للسياح فور وصولهم إلى أرض المهبط للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة للوافدين من الدول المختلفة.

إجراءات الوصول للسياح رحلة طيران دولية مرسى علم مطار مرسى علم موانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

صحف القاهرة تبرز دعم الرئيس السيسي نداء ماكرون حول "التمويل الجديد"

لبيك اللهم لبيك.. تلبية يرددها أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات الطاهر

بدر عبدالعاطي: انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2023

آخرهن دوقة يورك.. مشاهير العالم يشجعن على الكشف المبكر بعد التعافي من "سرطان الثدي"

خطب فيه الرسول بحجة الوداع.. مسجد نمرة من أهم معالم مشعر عرفة

الحجيج على صعيد عرفات.. أعظم أيام الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟