اليوم.. 7 آلاف سائح يصلون على متن 22 طائرة لمرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي علي مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 7 آلاف سائح علي متن 22 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة، وذلك ضمن 126 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.



وتبين من كشوف الوصول اليوم الثلاثاء، وصول 22 رحلة بينهم 5 رحلات من دولة التشيك، و8 رحلات من بولندا، ورحلتين من إيطاليا، ورحلتين من المانيا، ورحلة من سويسرا، وأخرى من بلجيكا ورحلة من لكسمبورج، ورحلة داخلية ورحلة من هولندا .

ويشهد مطار مرسى علم ارتفاعا في معدلات الوصول بقرابة 8 رحلات، مقارنة بالأسبوع الماضي الذي استقبل فيه 118 رحلة، وفق بيان صدر في هذا الشأن.



وتجري السلطات المختصة داخل مطار مرسى علم الدولي، عملية تسهيل الإجراءات الوصول للسياح فور وصولهم إلى أرض المهبط للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة للوافدين من الدول المختلفة.