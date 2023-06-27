ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الري" ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم رفع درجة الاستعداد بين مختلف أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ومواجهة كافة أشكال التعديات.

وكان الدكتور سويلم قد وجه بتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات من خلال عمل نوبتجيات للمهندسين والفنيين، بما يحقق المتابعة المستمرة لكافة عناصر المنظومة المائية .

كما وجه بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف خلال أيام العيد وخاصة بالنقاط الساخنة والحرجة، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي.

وشدد على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن؛ بهدف الحفاظ على المجارى المائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وزاره الموارد المائيه درجة الاستعداد عيد الأضحى المبارك الاحتياجات المائية مواجهة التعديات تصرفات المياه محطات الرفع

الأكثر قراءة

صحف القاهرة تبرز دعم الرئيس السيسي نداء ماكرون حول "التمويل الجديد"

لبيك اللهم لبيك.. تلبية يرددها أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات الطاهر

بدر عبدالعاطي: انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2023

آخرهن دوقة يورك.. مشاهير العالم يشجعن على الكشف المبكر بعد التعافي من "سرطان الثدي"

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

الفائز بتوقيع جوارديولا في معبد إدفو يكشف تفاصيل "لقاء العمر" (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟