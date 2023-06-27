"الري" ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم رفع درجة الاستعداد بين مختلف أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ومواجهة كافة أشكال التعديات.

وكان الدكتور سويلم قد وجه بتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات من خلال عمل نوبتجيات للمهندسين والفنيين، بما يحقق المتابعة المستمرة لكافة عناصر المنظومة المائية .

كما وجه بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف خلال أيام العيد وخاصة بالنقاط الساخنة والحرجة، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي.

وشدد على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن؛ بهدف الحفاظ على المجارى المائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.