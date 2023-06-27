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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفلبين: تراجع عدد حالات الإصابة بكورونا بنسبة 20% خلال الأسبوع الماضي

كورونا
كورونا

 أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وذكرت قناة “إيه بي إس-سي بي إن” الفلبينية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء أنه خلال الفترة من 19 يونيو الجاري حتى 25 من الشهر ذاته، تم تسجيل 3 آلاف و442 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بما يعادل 492 إصابة يومية في البلاد.

وأضافت القناة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جراء الفيروس خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه من بين الحصيلة الأخيرة، تم اعتبار نحو 37 حالة خطيرة أو حرجة.

يشار إلى أنه بعد ثلاث سنوات من تفشي الجائحة، فقد تم تسجيل أكثر من 1ر4 مليون إصابة بكورونا في الفلبين، ونحو 66 ألفا و482 وفاة.

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