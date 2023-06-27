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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز بدر: بدء تسليم الوحدات السكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

عمار مندور
عمار مندور

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه ابتداءً من اليوم الثلاثاء، ستبدأ إجراءات تسليم باكورة وحدات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، في زهرة العاصمة بمدينة بدر، عدد ٩٠٤٢ وحدة سكنية.  

وأوضح المهندس عمار مندور، في تصريحات لـ “الدستور”، أن المشروع يشمل عدد ٣ مدارس وعدد ٢حضانة و ٢مخبز و٢مراكز طبية و٤ أسواق تجارية وملاعب ومساجد، موضحًا أن توجيهات مجلس الوزراء ووزير السكان حرصة على أهمية الأسراع في إنهاء جميع أعمال البناء والتشيد وتسليم الشقق للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى استمرار تسليم الوحدات للعاملين للعاصمة الادارية الجديدة بدء من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثانية، ويتم التسليم الوحدات حتى عقب عيد الأضحى. 

وشدد رئيس جهاز مدينة بدر بإنهاء تسهيل كافة الإجراءات داخل مقر الجهاز، حيث تم توفير شباك بخدمة العملاء لنهو كافة الإجراءات من تقديم على المياه والكهرباء والغاز وتسليمهم محضر استلام الوحدة موجه إدارة الجهاز بضرورة تسهيل الإجراءات العاملين بالدولة المنتقلين إلى العاصمة الادارية للوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات.  

ولفت إلى أهمية تنفيذ توجيهات  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس  الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والحرص على سرعه الانتهاء من تسليم الوحدات السكينة للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة كاملة المرافق والتشطيبات والخدمات التعليمة والصحية والترفيهية.

ئيس الوزراء استلام إدارية إخطار المرحله الاول بحى لعاصمة

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