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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الروسي: أمريكا تستخدم حقوق الإنسان لمناهضة لروسيا والصين

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المشكلة الأوكرانية وقضية تايوان وحقوق الإنسان ليست سببا، ولكنها ذريعة لتبرير ممارسات أمريكا والدول التابعة لها، المناهضة لروسيا والصين. 

وأضاف لافروف في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثامن "روسيا والصين: تعاون في عصر جديد"، الذي نظمه مجلس الشؤون الدولية الروسي (RIAC) والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، " روسيا  والصين تقدمان بديلا بناء عن سياسة الغرب، ليس بالقول بل بالأفعال وتعملان معا على تهيئة الظروف لنظام عالمي متعدد الأقطاب يراعي مصالح جميع الدول ويحترم الهوية الثقافية والحضارية لجميع الشعوب".

ولفت "لافروف" إلى أن روسيا والصين تقدمان للمجتمع الدولي، بديلا بناء عن سياسة الهيمنة الغربية، وتعملان معا على تهيئة الظروف لنظام عالمي متعدد الأقطاب. 

وشدد  على أن الدوائر الحاكمة في الغرب ترى في المسار السيادي لروسيا والصين عقبة أمام هيمنتها العالمية القائمة على الإملاءات العسكرية والسياسية، والاحتكار المالي والاقتصادي والتكنولوجي.

وتابع، المرحلة الحالية نقطة تحول في التنمية العالمية روسيا والصين تواجهان ضغوطا قوية من الغرب الجماعي الذي تقوده الولايات المتحدة، تتمثل في العقوبات المالية والاقتصادية غير الشرعية، وغير المسبوقة في نطاقها وعمقها، خارج نطاق مجلس الأمن الدولي.

وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف حقوق الانسان الصين روسيا

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