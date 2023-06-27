البيت الأبيض: بايدن يدعو رئيسة وزراء إيطاليا لزيارة واشنطن في يوليو المقبل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لزيارة واشنطن الشهر المقبل.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أمس الاثنين، أن بايدن وجه الدعوة خلال مكالمة هاتفية مع ميلوني كانت جزءًا من "تنسيقه الوثيق مع الحلفاء والشركاء الرئيسيين في أعقاب الأحداث الأخيرة في روسيا".

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن "الزعيمين أكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا"، حسبما أوردت وكالة فرانس برس.

وأشار البيان إلى أن بايدن وميلوني ناقشا أيضا الاستعدادات القائمة لعقد قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 يوليو المقبل في ليتوانيا، حيث سيتعين على القادة اتخاذ قرار بشأن تجديد محتمل لولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج.

يشار إلى أن حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين "إس سي أر" اليميني، أعلن في اعقاب اجتماع في روما الموافقة بالإجماع على اقتراح نائب رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتس زيلي (لاتفيا)، بتجديد ولاية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كرئيس للمجموعة.

كما أعلن حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بقاء خورخي بوكسادي (حزب فوكس، إسبانيا) ورادوسلاف فوجيل (حزب القانون والعدالة، بولندا) كنائبين للرئيس، حسبما أوردت وكالة "آكي" للأنباء الإيطالية.

وتنتقد أحزاب المعارضة الإيطالية علاقات ميلوني بأحزاب توصف بالمشككة في المشروع الأوروبي مما قد يضعف موقف حكومتها في الاروقة الأوروبية أمام ألمانيا وفرنسا.