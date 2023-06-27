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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى ذكرى ميلاده.. رحلة صلاح قابيل مع الفن

صلاح قابيل
صلاح قابيل

يحل اليوم الموافق 27 يوني، ذكرى ميلاد الفنان الكبير صلاح قبيل، حيث ولد في مثل هذا اليوم 27 يونيو ولكن عام 1931، في إحدى قرى محافظة الدقهلية، وتوفى في 3 ديسمبر 1992، بعد صراع مع مرض السكرى إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 61 عاما.

حياة صلاح قابيل الأسرية

ولد صلاح قابيل في قرى أجا التابعة لمحافظة الدقهلية، ثم انتقل إلى محافظة القاهرة، ليكمل دراسته الثانوية، ويلتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولكنه ترك دراسة الحقوق، بحثًا عن حلمه، ليتلحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

حياة صلاح قابيل الفنية 

درس صلاح قابيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وتخرج منه، ثم التحق بفرقة مسرح التلفزيون المصري، وقدم معهم العديد من الأعمال المسرحية وكان أبرزها “شيء في صدري، واللص والكلاب”.

قدم صلاح قابيل ما يقرب إلى 100 عمل يتنوع بين السينما والدراما والمسرح، وتميز بالعديد من الأدوار، فقدم المعلم والضابط والمجرم والرجل الطيب والفلاح والسياسي ورجل الأعمال والنصاب والشرير، حيث كان أول ظهور له فى عام 1963، فى فيلم “زقاق المدق”.

 

أعمال صلاح قابيل السينمائية

- شياطين الشرطة
- السجينة 67.
- دنيا عبد الجبار.
- المفسدون.
- تصريح بالقتل
- زوجة محرمة.
- مسجل خطر.
- القلب وما يعشق مع سهير البابلي ومحمد فؤاد.
- الراقصة والسياسي.
- العقرب.
- قضية سميحة بدران.
- الإرهاب.
- العجوز والبلطجي.
- يا عزيزي كلنا لصوص.
- اغتيال مدرسة.
- بطل من ورق.
- غرام الأفاعي.
-  نهر الخوف.
- نواعم.
- المرأة الحديدية.
- ضربة معلم.
- عصفور له أنياب.
- البريء.
- الحرافيش.
- امرأة مطلقة.
- وداعا يا ولدي.
- المدبح.
-  الهلفوت.
- شهد الملكة.
- أسياد وعبيد.
- دائرة الانتقام.
- شهيرة.
- لا شيء يهم.
- العصفور.
- عجايب يا زمن.
- الشيطان والخريف.
- ليلة حب أخيره.
- مذكرات الآنسة منال.
- دلال المصرية.
-  الناس اللي جوه.
- الدخيل.
- آخر العنقود.
- ثورة اليمن.
- الرجل المجهول.
- هارب من الأيام.
-  بين القصرين.
- زقاق المدق.
- فيلم أرملة رجل حي

الأعمال التلفزيونية

- لو يعود الزمان
- المدينة الهادئة
- زكية هانم
- بكيزة وزغلول
- الحب وأشياء أخري
- دموع في عيون وقحة
- أفواه وأرانب

- ليالي الحلمية

وفاة صلاح قابيل

 فى عام 1992، وتحديدًا فى يوم 2 ديسمبر، رحل الفنان الكبير صلاح قابيل عن عمر يناهز 61 عاما، إثر أزمة قلبية، نتيجة لمرض السكر.

صلاح قبيل مرض السكري حياة صلاح قابيل الفنية المعهد العالى للفنون المسرحية محافظة القاهرة

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