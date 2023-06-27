ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

مستشفي الداخلة العام
مستشفي الداخلة العام

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بطريق غرب الموهوب بالقرب من قرية أبو منقار التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، ونقل الجثث لمشرحة المستشفى.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بطريق غرب الموهوب بالقرب من قرية أبو منقار بالفرافرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، ونقل الجثث لمشرحة المستشفى.

وتبين وفاة كلًا من محمد هاشم عبدالله 32 سنة من قرية عزب القصر، وعمر هاشم عبدالله 22 سنة من قرية عزب القصر، سعد عبدالله أحمد صالح، 44 سنة من المرج، جثة هامدة، ومصطفى زاهر عبد الله أحمد31 سنه الداخلة، وإصابة كلًا من حسين محمد حسين عبدالله 37 سنة، ويحى شعبان محمد  27 سنة الفيوم، وعبد العزيز عبد النبي علي شعراوي 27 سنة القليوبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب الحادث. 

لقي 4 أشخاص مصرعهم حادث تصادم سيارة ملاكي سيارات الإسعاف الحادث مستشفى الداخلة العام الجثث

الأكثر قراءة

بوتين يمنح عناصر فاجنر "خيارين"

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

رابطة الأندية تفاضل بين موعدين لانطلاق الموسم الجديد.. وفيتوريا صاحب القرار (خاص)

سمير مرقص لـ "الشاهد": الأقباط أصابهم القلق والتوتر بعد وصول جماعة الإخوان للحكم

سمير مرقص لـ"الشاهد" عن استقالته عن اللجنة التأسيسية الدستورية: ليس هكذا تُكتب الدساتير

سمير مرقص يكشف لـ"الشاهد" تعرضه للمضايقة والابتزاز خلال عمله نائبا لمحافظ القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟