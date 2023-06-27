وفاة وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بطريق غرب الموهوب بالقرب من قرية أبو منقار التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، ونقل الجثث لمشرحة المستشفى.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بطريق غرب الموهوب بالقرب من قرية أبو منقار بالفرافرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، ونقل الجثث لمشرحة المستشفى.

وتبين وفاة كلًا من محمد هاشم عبدالله 32 سنة من قرية عزب القصر، وعمر هاشم عبدالله 22 سنة من قرية عزب القصر، سعد عبدالله أحمد صالح، 44 سنة من المرج، جثة هامدة، ومصطفى زاهر عبد الله أحمد31 سنه الداخلة، وإصابة كلًا من حسين محمد حسين عبدالله 37 سنة، ويحى شعبان محمد 27 سنة الفيوم، وعبد العزيز عبد النبي علي شعراوي 27 سنة القليوبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب الحادث.