سمير مرقص يكشف لـ"الشاهد" امتناع برلمانى سلفى عن دخول مكتبه لكونه قبطيًا

كشف الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، المواقف التي تعرض فيها للمضايقة والابتزاز خلال تعيينه نائبًا لمحافظ القاهرة في عام 2011.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد الذين رفضوا السلام الجمهوري في البرلمان "سلفي"، كان يحضر لمبنى المحافظة ولا يدخل مكتبه، ولاحظ ذلك عندما يخرج من مكتبه ويجده وكان يرفض التعامل معه ولا يقبل بذلك، مؤكدًا أنه ككاتب لا يمكن أن يصدق أشياء تحكى له مثل ذلك ولا يتخيل أن تصل المسألة لذلك.

تفاصيل الواقعة الأخرى

وتابع، أن الواقعة الأخرى كانت أجيال جديدة من شباب الإخوان نجحوا في الانتخابات وأرسل له أحدهم يطلب أن يتم تنظيف الشارع من القمامة أمام منزله، مؤكدًا أن رقم هاتفه كان معروفًا في كل المنطقة الشمالية والتي تضم 7 أحياء وكان يلبي كل طلبات المواطنين ولكن الخدمة كانت للدولة وليست لشخص.

وأشار إلى أنها كانت لحظة استثنائية في تاريخ مصر ويجب أن نتعاون في الخدمة وليس أن تكون الدولة في خدمتك وخدمة الشارع الذي تقيم به، وشعرت أن هناك نوعًا من التعالي والابتزاز والاختبار.