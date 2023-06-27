الأمم المتحدة: لا معلومات لدينا عن خطط للمفاوضات حول أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، مساء الإثنين، أنها لا تمتلك أي معلومات بشأن خطط لإجراء مفاوضات حول التسوية في أوكرانيا في يوليو المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي: "ليس بوسعي أن أحدد أي مواعيد بهذا الخصوص".

وأضاف: "إذا كانت هناك فعاليات بمشاركتنا، نحن سنعلن عنها"، حسبما أوردت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وكانت قناة "إيه أر دي" الألمانية قد أفادت في وقت سابق، بأن لقاء دوليًا سريًا عقد في كوبنهاجن يوم 24 يونيو الجاري، بمشاركة دبلوماسيين غربيين وممثلين عن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأشارت القناة إلى أن هدف الغرب من تلك المفاوضات كان الحصول على دول "بريكس" التي لا تزال تتخذ موقفًا محايدًا من النزاع في أوكرانيا، وقد تجري مفاوضات رسمية ضمن هذا الإطار في يوليو المقبل.

دعم عسكري بـ3.5 مليار يورو

يأتي ذلك في وقت وافق فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3.5 مليار يورو.

وصرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، بأن الاتحاد الأوروبي أقر الحزمة الجديدة خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورغ، بمقدار على 3.5 مليار يورو إضافية (3.82 مليار دولار).

وأشار بوريل إلى أن استمرار دعم كييف بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، قائلا: "إن الأحداث التي وقعت مطلع الأسبوع في روسيا أظهرت أن الحرب ضد أوكرانيا تؤدي إلى تصدع نظام القوة الروسي وتؤثر على النظام السياسي في البلاد".

وكان قد قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، في خطابه الذي ألقاه الجمعة، إن أوكرانيا ينظر إليها بالفعل من قبل المجتمع الدولي على أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، متابعًا: "الدعم واضح لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.. سياسيًا يُنظر إلينا بالفعل كعضو في الاتحاد الأوروبي".