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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير مرقص: الإخوان وافقوا على وثيقة السلمى ثم تراجعوا فى اليوم التالى

سمير مرقص
سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن الإخوان وافقوا بكامل رضاهم على وثيقة السلمي، التي أعدها الدكتور علي السلمي، كأحد مخرجات مؤتمر الوفاق القومي، ثم صرحوا في الإعلام في اليوم التالي أنهم يرفضونها.

وأضاف خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "أعتبر نفسي ضيف على السياسة، وحاولت أفهم سبب الرفض، يمكن أن يضع تحفظات، لكنهم وافقوا بالكامل، ثم رفضوا، وشاركوا في تنظيم مليونية ضد الوثيقة".

وأردف: "كنت أرى الوثيقة بشكل عام تعبر عن توافق مصري في عمومه لكل التيارات السياسية، بعد التصويبات والتعديلات، وهذا نص ظلم في تاريخ الحركة الدستورية، لكن أعطى إشارة أن هناك شئ مربك في المسار".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

سمير مرقص الإخوان وثيقة السلمي

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