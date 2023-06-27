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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير مرقص لـ"الشاهد": الجولة الأولى من انتخابات 2012 عكست أهميتها بالأرقام

سمير مرقص
سمير مرقص

قال سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2012 كانت يوجد بها عدد كبير من المرشحين، ومن أهم الانتخابات في تاريخ مصر ولم يتم دراستها بعناية، وذلك لأن هذه الجولة كان بها عدد كبير من مختلف الاتجاهات من المرشحين، لذا يمكن القول إن هذه الجولة عكست بالأرقام هذا التعدد الضخم. 

انتخابات 2012 

وأكد سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الانتخابات كانت بها نوع من الحماس الحقيقي داخل قلوب المصريين، معبرًا: "أرى أن كل لون كان يمثل بشخصه فيما عدا التيار الديني، ويبدو لي أنه كان يجب أن يكون أكثر من شخص يجب أن يمثل التيار الديني آنذاك". 

وتابع: "هذه الانتخابات كانت لا تستدعي الاستقواء بقدر وجود ممثلين عن المصريين، أي أنه كان يجب أن يكون لليساريين ممثل، والليبراليين ممثل، والإسلاميين ممثل".

ممثلو التيارات الإسلامية

واستطرد: "حدث ارتباك أدى إلى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث تم حصر المصريين في خانات بعينها، بالرغم من أن فلسفة ثورة 25 يناير كانت قائمة على موقف ما من الحزب الوطني وموقف ما من التيار الديني المتشدد، لذا يمكن القول إن الرمزين في الجولة الثانية من الانتخابات هم من خرجوا ضدهم المصريين في الثورة". 

سمير مرقص انتخابات 2012 الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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