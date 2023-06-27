ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير مرقص لـ"الشاهد": عرض علىّ الوزراة بحكومة عصام شرف ورفضتها

سمير مرقص
سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه جرى العرف في الفترة السابقة أن يكون هناك محافظًا قبطيًا، ولكن في التشكيل الوزاري لحكومة عصام شرف، تم تعيين محافظ قبطي في قنا، ولكنه لم يتمكن من دخول المحافظة.

التيار السلفي وقتها منع المحافظ من دخول المحافظة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التيار السلفي وقتها منع المحافظ من دخول المحافظة، وأعيد تشكيل الحكومة في يوليو 2011، بالتبعية، مؤكدًا أن أغلب الأقباط رفضوا منصب المحافظ تأثرًا بمشهد محافظ قنا.

واكد أنه عرض عليه الوزارة في حكومة عصام شرف، الثانية، فاعتذر وذلك لأنها ليست من طموحاته ووقتها أكدت له أنني أستطيع تقديم المساعدة. 

سمير مرقص حكومة عصام شرف الوزارة اعتذر طموحاته

مواد متعلقة

سمير مرقص لـ"الشاهد": إسلام الخبرة المصرية حل الإشكاليات الموجودة فى أدبيات الإخوان

الليلة.. سمير مرقص يروى لـ"الشاهد" كواليس إدارة الإخوان مؤسسة الرئاسة

القعيد لـ"الشاهد": الخيال البشرى لا يمكن أن يتوقع ما حدث فى 30 يونيو

يوسف القعيد لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو استرداد وطن بأكمله تم السطو عليه

يوسف القعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى أنقذ مصر من مصير مجهول

يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد": هناك تشابه بين 23 يوليو و30 يونيو

الأكثر قراءة

بوتين يمنح عناصر فاجنر "خيارين"

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

سمير مرقص لـ"الشاهد": بعض النواب حاولوا إفشال تجربتى كنائب للمحافظ

سمير مرقص لـ"الشاهد": الجولة الأولى من انتخابات 2012 عكست أهميتها بالأرقام

بعد مرور 12 ساعة.. استمرار البحث عن أهالى عقار خليل حمادة أسفل الأنقاض ( صور)

إصابة مصطفى وزيرى أمين "الأعلى للآثار" وابنته فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟