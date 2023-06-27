سمير مرقص لـ"الشاهد": عرض علىّ الوزراة بحكومة عصام شرف ورفضتها

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه جرى العرف في الفترة السابقة أن يكون هناك محافظًا قبطيًا، ولكن في التشكيل الوزاري لحكومة عصام شرف، تم تعيين محافظ قبطي في قنا، ولكنه لم يتمكن من دخول المحافظة.

التيار السلفي وقتها منع المحافظ من دخول المحافظة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التيار السلفي وقتها منع المحافظ من دخول المحافظة، وأعيد تشكيل الحكومة في يوليو 2011، بالتبعية، مؤكدًا أن أغلب الأقباط رفضوا منصب المحافظ تأثرًا بمشهد محافظ قنا.

واكد أنه عرض عليه الوزارة في حكومة عصام شرف، الثانية، فاعتذر وذلك لأنها ليست من طموحاته ووقتها أكدت له أنني أستطيع تقديم المساعدة.