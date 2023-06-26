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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط شخصين من أحد قطارات شبرا الخيمة

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصين إصابات خطيرة، عقب سقوطهما من أحد القطارات بشبرا الخيمة، وذلك أثناء سير القطار بالمحطة، وقدانتقلت سياراة إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، يفيد وصول شخصين مصابين إثر سقوطهما من قطار بمحطة قطارات شبرا الخيمة، وتم نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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