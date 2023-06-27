إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية بورسعيد

أصيب شخصين، مساء اليوم الإثنين، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة الكيلو 17 أمام قرية النصر دائرة القنطرة غرب.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغًا عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم ط أ س 7866 مع سيارة ربع نقل رقم ر ه ب 1247 على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 17 أمام قرية النصر، مما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم ورعايتهم الطبية.

بينما انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، وتم رفع أثار حادث السيارتين إلى جانبي الطريق، وذلك لتيسير حركة سير السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

كما شهد طريق الإسماعيلية بورسعيد بالقرب من كوبري 11 اتجاه الإسماعيلية، تصادم سيارتين، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة والمشرف العام للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ لإقليم القناة يفيد بورود بلاغ بحادث سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد وتحديدًا كوبري 11 اتجاه الإسماعيلية، أسفر عن مصرع شخصين مكان البلاغ وإصابة 5 آخرين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، ونقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.