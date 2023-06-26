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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفيرة النرويج: مصر تملك فرصًا استثمارية واعدة

سفيرة النرويج بمصر
سفيرة النرويج بمصر هيلدا كليمتسدال

قالت سفيرة النرويج بمصر هيلدا كليمتسدال، إن فرص الاستثمار في مصر واعدة، حيث أن مصر سوق كبير للاستثمار، ولديها الشباب والقوة العاملة الكبيرة، مردفة: "هذا أمر يثير غيرتنا في النرويج".

وأضافت سفيرة النرويج، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شادي شاش، على قناة "إكسترا نيوز": "هذا الأمر له أهمية كبيرة، لديكم الكثير من المجالات والفرص الواعدة للاستثمار مثل الاستزراع السمكي والأسمدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتصدير الأسمدة، ومجال الشحن للنرويج".

قناة السويس تتيح الكثير من الفرص لتصبح مصر هي محور الطاقة الخضراء

ولفتت إلى أن وجود قناة السويس يتيح الكثير من الفرص في مجال الشحن للنرويج، ليكون هناك وقود أخضر وتصبح مصر محور الطاقة الخضراء للسفن لتعزيز قطاع الشحن والنقل من خلال قناة السويس.

وأكدت سفيرة النرويج بمصر، أن النرويج يربطها مع مصر علاقات وروابط تاريخية رائعة، مردفة ملك النرويج أرسل سفيرًا إلى مصر في 1240، وحمل معه بعض الهدايا منها صقر مدرب، ربما يستخدم في الحروب.

سفيرة النرويج قناة السويس فرص الاستثمار

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