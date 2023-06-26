"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس: "يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل، أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".



وأضاف رئيس المجلس: "نجدد العهد مع سيادتكم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، من أجل استكمال النهضة التي تشهدها البلاد في كل المجالات والأنحاء تحت قيادتكم".



واختتم قائلًا: "حفظ الله مصر قيادة وشعبًا من كل سوء، وكل عام وسيادتكم ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار".