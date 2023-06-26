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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس: "يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل، أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".

وأضاف رئيس المجلس: "نجدد العهد مع سيادتكم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، من أجل استكمال النهضة التي تشهدها البلاد في كل المجالات والأنحاء تحت قيادتكم".

واختتم قائلًا: "حفظ الله مصر قيادة وشعبًا من كل سوء، وكل عام وسيادتكم ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار".

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السيسي عيد الأضحى كرم جبر الأمة العربية المجلس

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