"الراحمون يرحمهم الله".. خالد الجندي يوضح آداب ذبح الأضاحي في الإسلام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يتعامل مع الأضحية لابد أن يعلم أنه يتعامل مع نسك ديني ويجب أن يكون فيه رحمة لأنه بدونها يكون حالة اعتداء وافتراء على الأضحية.

وأستدل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن النبي عليه السلام قال "الراحمون يرحمهم الرحمن"، مشيرًا إلى أن الناس لاتصدق أن الحيوانات يشعر، والدليل على ذلك قوله تعالى: "لأعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا"، فمعنى ذلك أن الطائر يشعر بالعذاب.

أمور يجب مراعاتها عند الذبح

وتابع، أن النبي عليه السلام أوقف الجيش لأنه وجد طائرًا يحوم حول فراخه فقال من فجع هذه في أولادها، مؤكدًا أن آداب الذبح أنه يجب أن يكون بالتكبير الذي أمر به النبي وألا يتم الذبح أمام حيوان آخر، ويجب الرفق بها من إراحة الشفرة وعدم الاعتداء عليها.