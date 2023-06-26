تحول لأشلاء.. مصرع طالب إثر سقوطه من الطابق الـ12 بالجيزة

شهدت منطقة الطالبية بالجيزة مصرع طالب إثر سقوطه من الطابق الـ12 على محل بشارع الأندلس بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع متفرع من شارع الأندلس بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي أشلاء جثة لشخص وبإجراء التحريات تبين أنه سقط من الطابق 12 على سقف محل بين عقارين مما تسبب في تحول جسده لأشلاء.