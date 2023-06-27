فى يوم عرفة.. أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023
يترقب الآلاف من المسلمين في جميع بلدان العالم، استقبال وقفة عرفات، لاستغلالها في ترديد الدعاء والأذكار، لذا يكثر التساؤل عن دعاء الفجر في يوم عرفة الثلاثاء 27 يونيو 2023 عبر جوجل، لتلبية نداء الله، بترديد الأدعية وفعل الخيرات.
في يوم عرفة.. أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023
وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 ودعاء الفجر في يوم عرفة.
دعاء الفجر اليوم الثلاثاء
- لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير.
- اللّهم إِني أعوذُ بِكَ مِنْ شَر سَمْعِي، وَمِن شَرِّ بصَرِي، وَمِن شَرِّ لِسَاني، وَمِن شَرِّ قَلبي، وَمِن شَرِّ منِيِّي.
- اللّهم إنّي اسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
- اللهم أهله علينا بالأمن والسلام وأعنا فيه على كل عمل يرفع منزلتها في الآخرة وآتنا فيه من خير الدنيا ما يعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
- يارب اروِ خاطري بالجبر، وصُبَّ على قلبي من كُل خير، وأدِم عليَّ مِن فضلك بالسِتر، وأذقني حلاوة العِوض بعد الرضى والصبر، واسقني من يدي حبيبك المُصطفى ﷺ شَربةً هنِيئةً مَريئةً لا أظمأُ بعدها أبدا.
- يا مَن لا تُرد سائلًا دعاك أبدًا، أجبني واروِ عطشَ قلبًا للإجابة راجيًا مُنتظرًا، يا خيرَ مَن سُئل ويا أكرمَ من أجابَ وأعطى يا الله.
اللَّهُم في يوم التروية أرْوِ أعيُنَنا بفرح الحياة وغيث السعادة ، واْجعل لنا من خيرك أوفر الحظ والنصيب..
اللهم لا تُخرجنا من يوم التروية إلا وقد أصلحت حالنا وقويت إيماننا وأسعدت حياتنا وحققت ما في قلوبنا ، إنك على كل شيء قدير..
اللهم أروِ قلوبنا جبراً وفرحاً بالإستجابة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
- اللهم إني أسالك سؤال مقترف مذنب قد اوبقته ذنوبه، واوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دؤوبة، ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الاوبة والنزوع عن الحوبة، ومن النار فكاك رقبته، والعفو عما في ربقته، فانت مولاي أعظم أمله وثقته.
- اللهم أسالك بمسائلك الشريفة، ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة، ونعمة وازعة، ونفس بما رزقتها قانعة، الى نزول الحافرة ومحل الآخرة وما هي إليه صائرة .