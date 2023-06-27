فى يوم عرفة.. أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

يترقب الآلاف من المسلمين في جميع بلدان العالم، استقبال وقفة عرفات، لاستغلالها في ترديد الدعاء والأذكار، لذا يكثر التساؤل عن دعاء الفجر في يوم عرفة الثلاثاء 27 يونيو 2023 عبر جوجل، لتلبية نداء الله، بترديد الأدعية وفعل الخيرات.

في يوم عرفة.. أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 ودعاء الفجر في يوم عرفة.

دعاء الفجر اليوم الثلاثاء

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير.

اللّهم إِني أعوذُ بِكَ مِنْ شَر سَمْعِي، وَمِن شَرِّ بصَرِي، وَمِن شَرِّ لِسَاني، وَمِن شَرِّ قَلبي، وَمِن شَرِّ منِيِّي.

اللّهم إنّي اسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم أهله علينا بالأمن والسلام وأعنا فيه على كل عمل يرفع منزلتها في الآخرة وآتنا فيه من خير الدنيا ما يعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

يارب اروِ خاطري بالجبر، وصُبَّ على قلبي من كُل خير، وأدِم عليَّ مِن فضلك بالسِتر، وأذقني حلاوة العِوض بعد الرضى والصبر، واسقني من يدي حبيبك المُصطفى ﷺ شَربةً هنِيئةً مَريئةً لا أظمأُ بعدها أبدا.