بعد طرحه في مزاد علني.. قصة قميص الأميرة ديانا المقدر بـ80 ألف دولار

يطرح قميص الأميرة ديانا الأحمر الشهير، للبيع في مزاد علني قريبًا بعد اكتشاف وجودها في مخازن الشركة المصنعة، وبعد مرور أكثر من 40 عامًا، على ارتداء هذا القميص.

وأعلنت دار سوذبيز، اليوم الإثنين، عن خبر غير معتاد أن سترة أميرة ويلز الحمراء الراحلة المنقوش عليها شعار الأغنام الأسود ستطرح بمزاد في أغسطس المقبل.

واشتهرت الليدي ديانا سبنسر البالغة عندما كانت في الـ 19 عامًا بارتداء السترة المصنوعة من الصوف مع الجينز في مباراة البولو التي أقامها الأمير تشارلز في يونيو 1981 ، قبل شهر واحد من زفافهما الملكي .

وجاء في بيان الشركة، إن سبب وجود السترة في المخازن، يعود إلى تعرض السترة إلى ضرر، وتلقى المصممان سالي موير وجوانا أوزبورن خطابًا من قصر باكنجهام بعد بضعة أسابيع، من المباراة، وقالت سكرتيرة القصر إن ديانا ألحقت أضرارا ببلوزتها الغريبة وسألت عما إذا كان من الممكن إصلاحها أو استبدالها.

وتابع البيان: "ولكن في هذا الوقت تم إرسال سترة جديدة ونسيان الأصل - حتى عثر عليها هذا الشتاء".

وبحسب مجلة people، سوف يتم تقديم السترة بسعر تقديري يتراوح بين 50 ألف دولار و 80 ألف دولار ، "حيث أنه الحفاظ عليها بدقة".

وكان قميص ديانا المفضل في صالة الألعاب الرياضية فيرجن أتلانتيك، والذي تم بيعه في مزاد علني عام 2019 بمبلغ 53.533 دولارًا.