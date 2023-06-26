الأمن الاتحادي الروسي: اعتقال 3 أشخاص بتهمة التعاون مع أوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أنه قام باعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التعاون مع أوكرانيا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

واعتقل الجهاز واحدًا من الثلاثة في منطقة أمور بالشرق الأقصى الروسي، بتهمة إرسال أموال إلى أوكرانيا لشراء طائرات مُسيرة ومعدات عسكرية أخرى.

كما اتهم الجهاز، اثنين من سكان بلدة يالطا في شبه جزيرة القرم، بالاتصال بالمخابرات الأوكرانية وإمدادها بمعلومات حول الأوضاع في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، التي استولت عليها روسيا وضمتها من أوكرانيا، عام 2014