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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهريدى: زيارة رئيس وزراء الهند تعكس الدور المصرى فى تعزيز الشراكة الاستراتيجية

النائبة ميرال الهريدي
النائبة ميرال الهريدي

أشادت النائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب، بزيارة ناريندا مودي رئيس وزراء الهند التي قام بها لمصر لأول مرة، وهي تعكس مستوى العلاقة الاستراتيجية بين نيودلهي والقاهرة، وتعزيز التعاون، بما يخدم الدولتين الصديقتين.

وقالت الهريدي، إن هذه الزيارة تمثل نقلة نوعية من مرحلة العلاقات الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومكافحة الإرهاب، وهذا ما ظهر جليًا في الإعلان المشترك لرفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند علي المستويين الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات.

وأكدت أن هذه الزيارة تعكس الدور المصري على تعزيز شركاتها الاستراتيجية مع مختلف القوى وفي مقدمتها دولة الهند، وذلك بهدف تعظيم المصالح الوطنية مع الأطراف الدولية الفاعلة.

وأضافت أن زيارة رئيس وزراء الهند للعاصمة الإدارية، تؤكد ماتشهده مصر من مشروعات تنموية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في الجمهورية الجديدة.

ميرال الهريدي رئيس وزراء الهند الدور المصري الشراكة الاستراتيجية التراث الحضاري

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