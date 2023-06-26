طعنه فى الرقبة.. أول صور لعامل ضحية "مقص ترزى" بأوسيم

حصلت "الدستور" على أول صور للمجني عليه ممدوح مهدي عبدالباقي الذي قتل على يد ترزي بطعنة نافذة في الرقبة؛ بسبب خلافات بينهما في أوسيم بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي مركز شرطة أوسيم بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بمقتل أحد الأشخاص على يد ترزي بعد نشوب مشاجرة بينهما، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ترزي أنهى حياة عامل بسلاح أبيض يدعى ممدوح مهدي عبدالباقي نتيجة خلافات بينهما، ونشوب مشادة كلامية بين المتهم، وزوجة القتيل.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.