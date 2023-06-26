العدل: خروج قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا بينهم صحفيين

أعلن النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين، في إطار لجنة العفو الرئاسي، بينهم عدد من الزملاء الصحفيين.

وقال إمام: "علمت قبل قليل بخروج قائمة جديدة من المحبوسين بينهم عدد من الصحفيين خلال ساعات لقضاء العيد فى حضن ذويهم وأحبائهم".

وأضاف "أنتهز الفرصة، وأتوجه بالشكر لكل الذين يبذلون جهدًا من لجنه العفو الرئاسي أو النيابة العامة أو الجهات الأمنية المعنية، خلال شهور من العمل على هذا الملف، ونشد على أيديهم لاستمرار الجهد والعمل المقدر لإنهاء هذا الملف بشكل كامل في أقرب وقت".