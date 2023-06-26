متحدث «الصحة» يكشف تفاصيل فعاليات اليوم الأول من مبادرة «100 يوم صحة»

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة 100 يوم صحة، بدأت بشكل عملي وتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تحويل 5 آلاف و11 حالة من مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار، والكشف على 14692 حالة من خلال القوافل الطبية، ووصل الاستبيان الخاص بالأورام السرطانية 30222 حالة، و3 آلاف شخص تم الكشف عليهم في مبادرة الرئيس لفحص ما قبل الزواج وفي نهاية اليوم سيكون هناك حصيلة كاملة لليوم.

مبادرة 100 مليون صحة

وأكد أن حملة مبادرة 100 مليون صحة وصلنا لرقم 95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات التي تقدمها وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن معدلات السمنة والأنيميا انخفضت بنسبة 25% للأطفال، وانخفضت معدلات الوفيات بين الرضع، والأطفال، وكذلك انخفاض معدلات الوفيات للسيدات بعد الولادة ويوجد ارتفاع في جودة الحياة الصحية.

وأشار إلى أنه في السباق، كانت نسب الكشف عن الأمراض السرطانية في مراحلها المتأخرة 59%، واليوم نسب الكشف المبكر عن السرطان بمراحله الأولى وصلت إلى 70% والتي تؤدي للشفاء منه بنسبه كبيرة.