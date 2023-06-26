المنطقة المركزية العسكرية تُنظم احتفالية لذوى الهمم بمركز شباب أهالينا (2)

إنطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى من ذوى الهمم،

نظمت المنطقة المركزية العسكرية على مدار يومين متتاليين عدد من الأنشطة والفعاليات لعدد من ذوى الهمم وأسرهم بمركز شباب أهالينا (2) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى .

وتضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والألعاب الترفيهية التى بعثت البهجة والسعادة

فى نفوس أبطال مصر من ذوى الهمم , تلاها تقديم محاضرة لتوعية الأسر بأهمية تنظيم الوقت وإكساب ذويهم المهارات والقدرات اللازمة ليؤكدوا للجميع بأنهم قادرين بالفعل على خدمة المجتمع .

وأعرب أبطال مصر من ذوى الهمم وأسرهم عن سعادتهم البالغة بتلك الإحتفالية , مقدمين الشكر

للقوات المسلحة على الجهود الصادقة التى تقدمها فى دعمهم ورعايتهم فى شتى ربوع الوطن .