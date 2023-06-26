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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تسلم 50 جهاز عروسين للمقبلات على الزواج بالسويس

حياة كريمة
حياة كريمة

سلمت مؤسسة حياة كريمة في السويس، 50 جهاز عروسين، لخمسين فتاة مقبلة على الزواج، بحضور محافظ السويس وقيادات مؤسسة حياة كريمة في السويس.

وشهد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، في إطار مبادرة "يدوم الفرح"، التي أقيمت بصالة العاب النصر للبترول بالسويس  بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ و الأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام والعميد  إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة .

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وخلال كلمته أكد المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية والتي نجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية  المصري، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصري.

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وأعرب اللواء عبد المجيد صقر عن سعادته بهذه الاحتفالية موجها التحية والتقدير لمؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن و رجال الاعمال ونواب السويس، مؤكدًا أهمية مشاركة رجال الأعمال في هذه الأعمال الطيبة من أجل المواطنين البسطاء، لافتا أننا إذا فعلنا هذا ستريم الفرحة علي الكثيرين المحتاجين، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالية هى هدية من محافظة السويس لأبنائها.

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وأوضح محمود عبدالعزيز منسق عام محافظة السويس لحياة كريمة أن هذه المبادرة تأتي من خلال التعاون المثمر والتنسيق بين المحافظة ومؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفتيات المقبلات على الزواج وتخفيفًا عن كاهل أسرهم .

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وتضمنت الفعالية تسليم جهاز ٥٠ عروس من المقبلات على الزواج لإدخال السرورعلى٥٠ أسرة والذي يضم (ثلاجة-غسالة- بوتاجاز- تليفزيون )

ولا يقتصر دور المبادرة على تقديم الدعم المادي فقط، بل يمتد ليشمل الجانب التوعوي، وتقديم دورات تدريبية بعنوان "مودة" لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج، وتعريفهم بطبيعة الكيان الأسري وأهميته المجتمعية ومهارات اكتشاف الذات، وفن التعامل مع الخلافات الأسرية.

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كما حضر كلا من العقيد رامى سعد مدير مكتب المحافظ وأميمة رفعت مدير مديرية التضامن والعقيدعمرو الجندي مدير إقليم القناة ومحمود عمران منسق عام إقليم القناة بالسويس والنائب أحمد خشانة و النائب الدكتور سيد عبده والنائب أحمد شوشة أعضاء مجلس الشيوخ والنائب سيد الكرماوى عضو مجلس النواب ورؤساء الاحياء ومديري المديريات والجمعيات الأهلية.

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مصر السويس حياة كريمه الزواج العروسين

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