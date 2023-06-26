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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل الأضحى.. ضبط لحوم فاسدة خلال حملة مكبرة بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة للمرور على الأسواق للتأكد من عدم تلاعب البائعين بالأسعار وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

تشكلت حملة رقابية علي الأسواق برئاسة د.أحمد رزق خضير و أحمد مصطفي مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك ودكتوره رانيا كمال ودكتوره هاله أحمد من هيئة سلامة الغذاء و إدارة المتابعة بمحافظة الدقهلية وتحت اشراف السيد دايرة المشرف العام بمديرية التموين والتجارة الداخلية و علي حسن وكيل المديرية.

تم التوجه لدائرة بلقاس وضبط سلع غذائية فاسدة بسوبر ماركت كبير عبارة عن لحوم ومصناعتها وكبده ودجاج وبط و ديك رومي تقدر وزنها ٨٤ كجم وتحرر محضر لمخالفته قانون ٢٨١ لسنة ٩٤ وقانون ١٠ لسنة ٦٦ الخاص بالغش والتدليس التجاري.

تحرر محضر لمحل جزارة لمخالفته قانون ٥٣ لسنة ٦٦ لذبحه خارج السلخانه وتم ضبط عدد ١٥ كجم لحوم 
وتحرر محضر لمحل جزارة لمخالفته قانون ٥٣ لسنة ٦٦ وذلك لذبحه خارج السلخانه وتم ضبط عدد ٢٠ كجم. 

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مديرية التموين محافظة الدقهلية حملة مكبرة الاسواق المواطنين

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