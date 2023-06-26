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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قرار جديد من الزمالك ضد سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

سيف جعفر
سيف جعفر

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف الإدارة تجاه الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومشاركتهما في التدريبات والمباريات لنهاية الموسم الجاري.

ووقع الثنائي لصفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك قررت تجميد الثنائي لنهاية الموسم الجاري وعدم الدفع بهما في أي مباراة أو المشاركة في التدريبات الجماعية واقتصار تواجدهما على التدريبات المنفردة فقط.

وشدد على أن إدارة الزمالك ستوقع عقوبات على الثنائي حال الغياب عن التدريبات واعتبار أن آخر يوم لهما مع الفريق بنهاية الدوري وليس بنهاية شهر يونيو الجاري.

وحاول الزمالك التجديد للثنائي في الأيام الماضية لكن الأمور باءت بالفشل بسبب توقيع سيف جعفر ويوسف نبيه لبيراميدز في وقت سابق حيث ينتهي عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى افتتاح مباريات الأسبوع الثانى والثلاثين بالدورى والمقرر لها فى التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى.

الزمالك نادي الزمالك يوسف أسامة نبيه سيف فاروق بيراميدز صفوف بيراميدز

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