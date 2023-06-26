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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طرق طبيعية لتحسين جودة النوم وتفادي الإصابة بالأرق

تحسين جودة النوم
تحسين جودة النوم

النوم هو أحد الركائز الأساسية لصحة الإنسان، ولكن العديد من الأشخاص يعانون من صعوبة في النوم أو من الأرق الذي يؤثر على نوعية حياتهم. 

طرق تحسين النوم وتجنب الارق

تحسين النوم وتفادي الأرق يمكن أن يكون أمرًا مهمًا للغاية للحفاظ على الصحة والعافية، في السطور التالية نلقي نظرة على بعض الطرق المختلفة التي يمكن استخدامها لتحسين النوم وتجنب الأرق وفقًا لما ذكره موقع " sleep foundation" الخاص بأمراض النوم.

الحفاظ على نظام أوقات النوم: 

يجب على الأشخاص الاهتمام بإنشاء نظام للنوم والاستيقاظ الذي يتناسب مع جدولهم الزمني، حيث يجب أن يكون لديهم وقت للذهاب إلى الفراش كل ليلة ووقت محدد للاستيقاظ كل صباح.

تجنب المنبهات الصوتية والضوئية: 

يجب تفادي استخدام المنبهات الصوتية والضوئية قبل النوم، حيث إنها تؤثر على نوعية النوم العميق، بل وتصيبك على المدى البعيد بالكثير من المشكلات الصحية.

التحكم في درجة حرارة الغرفة: 

يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة مريحة جدًا للنوم، حيث يمكن للدرجات العالية أو المنخفضة جعل الشخص يشعر بالانزعاج والتعرق الشديد الذي يتسبب في اضطراب النوم.

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دراسة حديثة: الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة: 

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية الخفيفة في تحسين نوعية النوم، حيث تساعد على تخفيف التوتر والقلق، والذي بدوره يؤثر على إيقاع نومك وجودة حياتك بشكل كبير.

تجنب شرب المشروبات المنبهة: 

يجب تجنب شرب المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي قبل النوم، حيث تحتوي على الكافيين والتي يمكن أن تسبب الأرق واضطرابات النوم المختلفة.

اختيار الفراش الصحيح: 

يجب اختيار الفراش الذي يعطي الدعم الصحيح للجسم ويساعد على النوم بشكل مريح، فاختيار الفراش الجيد يساهم في تحسين جودة نومك، بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الأدوية المختلفة والتقنيات المثبتة علميًا التي يمكن استخدامها لتحسين النوم وتجنب الأرق، ومن بين هذه التقنيات تدريب الاسترخاء والتنفس العميق، والمواد الطبيعية مثل الزيوت الأساسية والأعشاب الطبية.

كما يتوجب على الأفراد الاهتمام بصحة نومهم بشكل جيد، حيث أنه يؤثر بشكل كبير على صحتهم العامة وجودتهم للحياة، ومن خلال إتباع النصائح والتقنيات المثبتة علميًا، يمكن تحسين نوعية النوم والاستمتاع بليالي أفضل بالفراش دون أرق والشعور بالخمول.

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