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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جوارديولا فى الصعيد: جولة لمدرب مان سيتى فى معبد إدفو بأسوان (صور)

اصطف العشرات من محبي بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يزور أسوان ومقاصد مصر السياحية برفقة أسرته، حيث حيّا المواطنون المدرب الإنجليزي خلال زيارته لمعبد إدفو الأثري، شمال المحافظة.

وبدأت جولة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته، اليوم، فى محافظة أسوان وذلك بعد الانتهاء من زيارته لمحافظة الأقصر، وبدأ برنامج الزيارة بمنطقة الكاب الأثرية بمدينة إدفو شمال أسوان.

كما تضمنت جولته فى أسوان زيارة العديد من الأماكن الأثرية بمختلف مراكز المحافظة، وهى معبد إدفو، معبد كوم أمبو، جبل السلسلة، ثم يستكمل جولته السياحية فى مدينة أسوان.

منطقة الكاب الأثرية تتميز بإطلالتها المميزة على الشاطئ الشرقى لنهر النيل، وهى تقع على بعد 30 كم من مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان وتبعد بـ83 كيلومترًا عن مدينة الأقصر.

وتعود الآثار التي تضمها منطقة الكاب الأثرية إلى عصر الفراعنة، ومن أبرز ما تتضمنه المنطقة عدد من مقابر الدولة الفرعونية الوسطى، وهناك بقايا مبانٍ ومعابد كانت مكرسة لعبادة الآلهة نخبت ربة مصر العليا والتي تأخذ شكل طائر العقاب، كما تضم منطقة الكاب الأثرية بيت ولادة وبحيرة مقدسة وبقايا معابد للإله تحوت إله الحكمة عند الفراعنة وللإله سوبك، إضافة إلى معبد بناه أمنحوتب الثالث في الصحراء.

ومن أبرز ما تتميز به منطقة الكاب الأثرية، أنها تضم مقابر الإشراف ويبلغ عددهم 31 مقبرة، وترجع إلى عصر الدولة الحديثة من سنة 1550 ق.م إلى سنة 1070 ق.م، منها مقبرة أحمس بن إبانا الصخرية والذي حارب الهكسوس.

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إدفو الإسباني بيب جوارديولا أثرية زيارة المدرب الاسباني معبد ادفو غلق معبد

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