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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"اللي همك".. صابر الرباعي يُعلن موعد طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد

صابر الرباعي
صابر الرباعي

انتهى النجم التونسي صابر الرباعي، من تسجيل عدد من أغنيات ألبومه الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على طريقة السنجل بشكل متتالي.

ويستعد “الرباعي” لطرح أولى أغنياته الصيفية لعام 2023 بعنوان “اللي همك” ومن المقرر طرحها للجمهور أول أيام عيد الأضحى عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وكشفت الشركة المنتجة لأغنية صابر الرباعي الجديدة “اللي همك” عن البوستر الدعائي للأغنية والتي ظهر فيه “الرباعي” بشكل جديد ومختلف تمهيدا لطرح الأغنية.

وطرح صابر الرباعي أغنية بعنوان "مجنون" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي وتوزيع موسيقي سليم عبدالله.

وتقول كلمات الأغنية: 

“قول عني مجنون انا انا مجنون في مملكة العشاق ما الي قانون قول عني مجنون انا انا مجنون اذا طلعت براسي اجيلك وين ماتكون ابوسك اضمك احضنك اشمك قدام كل العالم خليهم يقولون اني اني مجنون انا انا مجنون في مملكو العشاق ما الي قانون ----- قول عني مختل انا انا مختل اذا احطك براسي ماتلاقي حل قول عني مختل انا انا مختل اذا سكنت بقلبي استعمرك كلك اكون مثل ضلك قدام كل العالم خلهم يحكون اني اني مجنون انا انا مجنون في مملكة العشاق ما الي قانون ---- حبك يعذب يخبل حبيبي ولا حسيت ولا داري واشتاقلك صبح وليل وشوفتك بس تطفي ناري”.

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